Minacce e stalking all'ex compagna, interviene la polizia: allontanato e rimpatriato

ANCONA – Aveva a suo carico una lunga serie di precedenti, tra cui anche minacce e stalking nei confronti della sua ex compagna: verrà rimpatriato nel suo paese, con l’immediato allontanamento dal territorio del capoluogo. Nell’ambito del servizio “Alto Impatto”, nei giorni scorsi le forze dell’ordine hanno provveduto ad accompagnare presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi (dove attenderà un volo charter per l’Egitto) un cittadino egiziano di 34 anni, già destinatario di diverse misure cautelari ed al quale erano stato notificati i reati anche in materia di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso del servizio i poliziotti, anche grazie all'ausilio dei colleghi delle volanti impegnati nel controllo del territorio quotidianamente, hanno denunciato un 33enne perché trovato in possesso di un permesso di soggiorno risultato scaduto da diverso tempo. L’uomo, di nazionalità gambiana, è stat0 sottoposto ad un controllo ed è risultato essere non in regola sul territorio nazionale: è stato così accompagnato in Questura dove gli è stato notificato un decreto di espulsione, oltre alla denuncia per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Inoltre, gli agenti sono intervenuti nei pressi di piazza Ugo Bassi dove personale del trasporto locale ha segnalato la presenza di un uomo a bordo di autobus che stava infastidendo i passeggeri. Identificato e trasportato presso il locale ospedale, il 42enne somalo – regolare sul territorio nazionale – è risultato essere in stato di alterazione psico fisica dovuto all'abuso di sostanze alcoliche e, pertanto, molesto.