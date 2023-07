Minacce agli agenti, calci e testate alla volante: centro di Ancona vietato per i due giovani

ANCONA - Due daspo per il caos in piazza Roma dello scorso 17 luglio. I giovani, egiziano e tunisino entrambi maggiorenni, hanno cercato di sfuggire al controllo della polizia passando poi alle minacce e coinvolgendo alcuni loro amici. Uno dei due ha tentato anche di danneggiare la volante. Per entrambi è scattato il divieto di accesso in piazza Roma, piazza Cavour, corso Garibaldi e corso Mazzini.