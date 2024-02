Minacce e percosse alla fidanzata: «Non puoi andare a ballare». Applicato il braccialetto elettronico

SENIGALLIA - Non voleva che la fidanzata minorenne andasse a ballare con le amiche, le controllava il telefono, la minacciava ed insultava. Non potrà più avvicinarsi alla ex il 19enne rumeno indagato per atti persecutori ed al quale è stato applicato il braccialetto elettronico. Dalle indagini della Squadra Mobile è emerso che il giovane, tra marzo e ottobre 2023, avrebbe molestato la giovane fidanzata insultandola continuamente, sia personalmente che attraverso messaggi telefonici, manifestando nei suoi confronti una gelosia assillante. Le impediva di andare a ballare con le amiche, le controllava i contatti sul cellulare e le imponeva di cancellare tutte le chat con amici di sesso maschile. In più occasioni l’avrebbe percossa tirandole pugni sulle gambe e sbattendola sul muro. Una volta le avrebbe provocato una ferita all’orecchio.

Inoltre, il giovane avrebbe minacciato anche i familiari della ragazza, in particolare il padre, la madre e il fratello minore. Tutto ciò ha provocato nella giovane uno stato di paura, sofferenza e sottomissione, nonché timore per la propria incolumità e quella dei suoi cari. Questo pomeriggio, nel luogo di lavoro del 19enne, i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione della misura cautelare disposta dal GIP presso il Tribunale di Ancona. Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, oltre al braccialetto elettronico, prevede il divieto di avvicinamento alla vittima ed ai suoi familiari ad una distanza non inferiore a 2 chilometri nonché il divieto di comunicare con loro attraverso qualsiasi mezzo.