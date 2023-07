Parrucchiere minacciato dopo aver licenziato la stagista: «Paga o ti ammazzo». Condannati padre e figlia

ANCONA – Tre mesi di condanna per padre e figlia che erano arrivati a minacciare di morte un parrucchiere del centro di Ancona. Si è chiuso oggi il processo per una aspirante parrucchiera di 29 anni e il genitore, 59 anni, entrambi albanesi. L'artigiano aveva preso la ragazza, una stagista, a lavorare da lui ma quando il periodo di un mese era finito non se l'era sentita di rinnovarle il contratto. Da lì in poi erano iniziate ad arrivare le minacce. Il padre della ragazza pretendeva lo stipendio che la figlia non avrebbe ancora avuto, mille euro. Il 3 giugno del 2019 l'uomo ha alzato il telefono chiamando il parrucchiere e rivolgendosi a lui gli aveva detto: «Devi dare tutti i soldi a mia figlia se no ti ammazzo. Ti do tempo una settimana». Ma non era finita lì. Il giorno dopo padre figlia si erano presentati di persona in negozio, di pomeriggio, con la clientele dentro.

La ragazza gli avrebbe detto «vieni fuori che voglio i soldi» mentre il padre avrebbe rimarcato «se non dai i soldi veniamo qui tutti i giorni a fare casino, farai una bella figura con i clienti». Per il pagamento del lavoro fatto c'era in piedi una vertenza finita con il parrucchiere che aveva pagato 500 euro alla giovane. L'albanese però voleva il denaro subito. Il parrucchiere, preoccupato, aveva sporto denuncia per le minacce subite e padre e figlia sono finiti a processo per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. I due erano difesi dall'avvocato Gabriele Galeazzi. La vittima, 63 anni, si era costituita parte civile con l'avvocato Andrea Bordoni. Il giudice Pietro Renna ha condannato padre e figlia a risarcire il negoziante di 5mila euro oltre alle spese legali sostenute.