Lettera minatoria con proiettile per il presidente dell'Interporto: "Sei alla tua fine, sei morto"

ANCONA - Un foglio con una esplicita minaccia di morte, accompagnato da un proiettile. La missiva è arrivata alla redazione de Il Corriere Adriatico e nel mirino c'è il presidente dell'Interporto Massimo Stronati. Non si tratta della prima intimidazione per il dirigente, sotto scorta da alcuni mesi dopo la chiusura dell'accordo per la realizzazione dell'Hub Amazon di Jesi. "Ora sei alla tua fine, sei morto Stronati" si legge in una parte della lettera. Indaga la Digos.