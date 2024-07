Minacciano con pistola e coltello un imprenditore per presunti lavori non eseguiti: denunciati un uomo ed una donna

JESI – Minacciato da tre persone, che avevano fatto richiesta di una cospicua somma di denaro, facendo intendere di essere pronti a passare alle vie di fatto con tanto di pistola e coltello. Vittima della disavventura un imprenditore edile del luogo, con i Carabinieri di Jesi chiamati ad intervenire nella zona di Pianello Vallesina dove era stata segnalata la presenza di alcune persone che lo avevano minacciato.

I militari intervenuti immediatamente sono così riusciti ad intercettare il veicolo con il quale i tre avevano raggiunto il luogo dei fatti ed a bloccare prontamente due dei tre indicati quali responsabili delle minacce, mentre il terzo componente del gruppo è riuscito a far perdere le sue tracce. Sono stati così fermati ed identificati una donna 32enne e di un uomo 42enne che, provenienti da una regione limitrofa, si erano recati appositamente nel comune della Vallesina per ottenere, dall’imprenditore edile, sotto minaccia, una cospicua somma di denaro, pretesa dalla donna con una vera e propria scusa di alcuni lavori non portati a termine il cui costo sarebbe invece stato anticipato.

Dopo un’accurata perquisizione ed ispezione dei luoghi, i militari hanno trovato riscontri tangibili al racconto della vittima, con il ritrovamento, all’interno dell’autovettura, di una “pistola scacciacani” che poteva benissimo essere scambiata per un’arma vera essendo priva del previsto tappo rosso sulla canna. Inoltre, all’interno di una fioriera, davanti alla macchina, veniva scoperto un coltello a serramanico ed altro coltellino è stato successivamente trovato in possesso della donna. La 32enne ed il 42enne sono stati quindi denunciati e dovranno rispondere dei reati di esercizio arbitrario con violenza alle persone, oltre che per porto di armi ed oggetti atti ad offendere e minacce gravi ed aggravate.