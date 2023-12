Minacce alla convivente, 32enne arrestato e condotto in carcere

JESI – Dovrà scontare una pena di un anno e due mesi di reclusione un 32enne, di nazionalità marocchina, tratto in arresto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi. L’uomo, residente in città, è stato riconosciuto colpevole dei reati di atti persecutori e minacce aggravate, commessi nel 2020 nei confronti dell’allora convivente. In precedenza, al 32enne era stato imputato anche il reato di lesioni personali aggravate nei confronti di un connazionale, in relazione ad un episodio avvenuto nel 2019. La persona arrestata è stata pertanto trasferita presso il carcere di Ancona.