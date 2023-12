Ruba una bottiglia di birra, la rompe e minaccia il titolare del locale

ANCONA - Entra nel locale, ruba una bottiglia di birra dal frigo e con un pugno frantuma il vetro del negozio. E' successo ieri sera in piazza Cavour. Il titolare lo ha inseguito ed è stato minacciato dal rapinatore che, nel frattempo, aveva rotto la bottiglia.

La polizia ha fermato il 30enne pakistano in piazza Roma. E' stato arrestato per rapina e posto ai domiciliari. E' scattato anche il Daspo urbano di un anno: non potrà stazionare nei locali di piazza Cavour, corso Garibaldi, Stamira e Mazzini.