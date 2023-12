Minacciata per una mancata precedenza: «So dove abiti, verrò a casa tua»

JESI - Manca la precedenza alla rotatoria e si ritrova inseguita e minacciata da un 43enne. È quasi morta di paura una 32enne jesina che al volante di una Renaul Megane è stata messa nella condizione di fermarsi e prendersi un severo rimprovero. «Vedrai cosa ti faccio, so dove abiti, ti conosco, conosco tuo padre, vengo a casa tua». L’uomo non si è mai presentato nell’abitazione ma è finito a processo per violenza privata e minacce. Il giudice Lamberto Giusti oggi lo ha condannato a sei mesi. Imputato un marocchino, difeso dall’avvocato Massimiliano Bossio, con problemi psicologici. Il 43enne è in cura psichiatrica ed entra ed esce dall’ospedale molto di frequente. Il 22 maggio del 2018 ha cercato di speronare l'auto guidata dalla jesina. Quel giorno il marocchino si trovava al volante di una Mercedes quando, nelle vicinanze di via XXIV Maggio, ha visto la Renault Megane che si è immessa nella rotatoria dove era anche lui. La donna alla guida non gli ha dato la precedenza e lui è andato su tutte le furie. Ha seguito il veicolo e poi gli ha stretto la strada tanto che la Renault ha dovuto superalo a destra e imboccare per forza via Granita. Bloccata l’automobile avrebbe iniziato ad insultare la 32enne che ha chiamato i carabinieri spaventata che le facesse del male. Non aveva mai visto quell’uomo prima di allora. La donna ha sporto denuncia per tutelarsi. L'uomo soffre di problemi psichici per i quali sarebbe ancora in cura.