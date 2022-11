Il movimento brusco lo tradisce davanti alla polizia: oltre alla droga ha mille euro in contanti

ANCONA – Scambio di oggetti sospetto, interviene la polizia. I due stavano trattando la compravendita di hashish in via Macerata. A scoprirli, la notte scorsa, è stata una pattuglia della squadra Volanti.

I due, secondo quando ricostruito, sono stati sorpresi in atteggiamenti sospetti vicino al sottopasso che collega piazza Ugo Bassi a via Macerata. A catturare l’attenzione degli agenti è stata la fretta dei due nell’allontanarsi alla vista della pattuglia, oltre movimenti sospetti che facevano pensare a uno scambio. Uno dei due si è dileguato verso via Torresi. L’altro è stato identificato in un tunisino di 28 anni già conosciuto dalle forze dell’ordine.

Prima di essere bloccato, il nordafricano ha effettuato un rapido movimento con il braccio destro, lanciando un involucro sotto un’autovettura parcheggiata in strada: era un pezzo di hashish, confezionata all’interno di uno nastro adesivo da imballaggio. Nel giubbino aveva altra sostanza stupefacente e ben 1.100,00 euro, suddiviso in 22 banconote dal valore di 50,00 Euro. La droga complessiva, dal peso di oltre 17 grammi, è stata sequestrata insieme al denaro. La sua posizione sul territorio nazionale è al vaglio del locale Ufficio Immigrazione.