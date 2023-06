Inchiesta migranti Ancona, Alleanza Cooperative: «Chi froda getta ombra su tutti gli altri »

ANCONA - Alleanza cooperative italiane delle Marche plaude all'indagine della Procura della Repubblica di Ancona che ha smantellato una presunta rete illecita realizzata da una cooperativa.

“Ogni volta che una cooperativa agisce in maniera fraudolenta getta un’ombra sul lavoro quotidiano di migliaia di cooperatori e cooperatici che ogni giorno agiscono con professionalità e passione per il benessere dei tanti soggetti fragili di cui si prendono cura – afferma il presidente di Aci Marche, Gianfranco Alleruzzo -. Trasformare un servizio di accoglienza di migranti, che dovrebbe produrre inclusione ed occupazione, in un’azione illecita che froda lo stato e non rende alcun servizio alla collettività ci turba profondamente. Aci Marche sottolinea ancora una volta la grande qualità del lavoro svolto dal sistema cooperativo marchigiano, cosa che rende evidente l’importanza che il sistema del welfare sia gestito da soggetti che siano vicini alla comunità che riceve i servizi”.