E' il giorno della Humanity 1, centosei migranti in arrivo al porto: ecco chi sono

ANCONA - La "Humanity 1", nave da ricerca e soccorso della Ong Sos Humanity sta facendo rotta verso Ancona. Attracco alla banchina 19 previsto nelle prossime ore (tra le 8 e le 10). Sbarcheranno 106 migranti salvati nel Mediterraneo nei giorni scorsi in due distinte orperazioni. 19 i minori a bordo (uno sotto i 14 anni), a bordo anche una donna incinta e due bambini di pochi mesi. Dopo lo sbarco, saranno trasferiti, come la scorsa volta, al Palabrasili di Collemarino per le operazioni di identificazione e screening sanitario. Al momento non risultano criticità di salute.

Da dove vengono

I migranti provengono tutti da Paesi dell’Africa, per lo più sub-sahariani ed in particolare Senegal, Sud Sudan, Sudan, Mali, Costa D’Avorio, Pakistan, Burkina Faso, Eritrea, Ghana, Gambia, Guinea, Niger e Nigeria.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO