Prende fuoco una mietitrebbia, le fiamme si propagano sul campo: l'intervento dei vigili del fuoco

FILOTTRANO – L’incendio, attorno alle 18.30 di ieri, si è sviluppato in un campo a Filottrano, in via Diana, durante una normale giornata di lavoro. Ad essere avvolta dalle fiamme è stata una mietitrebbia, con il fuoco che si è propagato nel campo per circa 5000 metri quadri dove il mezzo stava operando. La squadra dei vigili del fuoco di Osimo, è intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4x4, domando l’incendio: successivamente si è provveduto anche a bonificare l’intera zona.