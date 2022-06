Scompare durante un'escursione, di Michele non c'è traccia da oltre 24 ore

FIASTRA - Una guida escursionistica di 47 anni, Michele Sensini, è scomparso da ieri pomeriggio mentre si trovava con la sua bicicletta nella zona del Lago di Fiastra. L'ultimo avvistamento è avvenuto nei pressi della diga. I familiari hanno lanciato un appello chiedendo a chiunque possa averlo incontrato di contattare l'unità di crisi locale dei vigili del fuoco. Di lui non ci sono più tracce da oltre 24 ore.

Scrive così il fratello Mario sul suo profilo Facebook: "Da ieri pomeriggio stiamo cercando a Fiastra mio fratello Michele con i Carabinieri, il Soccorso Alpino e le . E’ uscito in bicicletta, forse per un sopralluogo in vista di una gita, nei dintorni del lago, dove é stato visto intorno alle 16,30. Chiunque lo avesse incontrato o visto può darci indicazioni utili".