"Mig" avrebbe compiuto 27 anni, il ricordo del fratello: «Una vita per quei sorrisi spazzati via»

Oggi Michele Martedì avrebbe compiuto 27 anni. Era la mattina dell'8 dicembre 2020 quando Mattia Rossetti, un suo coetaneo, lo uccise a coltellate. Poi, lasciandolo esanime a terra, il killer si diede alla fuga per poi essere arrestato poco dopo.

L'hair stylist anconetano si spense quella fredda mattina sotto casa, in via Maggini e, da quel giorno, un dolore lancinante e irreparabile ha pervaso la famiglia Martedì. Oggi, 2 settembre, il frattelo maggiore, Marco, ha deciso di ricordare il giorno del compleanno di Michele con un post commovente: «Avevo 14 anni la prima volta che ti ho visto - si legge - ricordo bene quel giorno, appena babbo mi ha chiamato sono passato a prendere il motorino dal concessionario perché finché non nascevi non me lo facevano prendere per non far preoccupare mamma in maternità, poi sono corso subito da te! Finalmente anche io avevo un fratello! E che fratello, eri stupendo. Tenerti in braccio è stata un’emozione unica e speciale. Tanti anni di differenza ma quando stavamo insieme era sempre una festa, sempre una cazzata, una risata, un ballo, uno scherzo sempre…anche quando litigavamo sapevamo che saremo tornati a parlaci perché abbiamo la corazza dura ma un cuore tenero! Mai avrei pensato di passare tutto questo. I nostri genitori hanno fatto sacrifici una vita per regalarci quei sorrisi, e qualcuno in un attimo li ha spazzati via! Auguri fratellino mio, ti amo, manchi».