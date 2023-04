Da una foglia di Verdicchio distillata arriva il gin da podio

JESI – E' nato tutto durante il lockdown, quando ha avuto più tempo per pensare, e anche grazie ad un vecchio alambicco, un apparecchio per la distillazione, ereditato dal nonno. Lasciato il lavoro da metalmeccanico adesso fa gin e gli dice anche bene perché aggiungendo solo una foglia di Verdicchio al distillato di ginepro ha guadagnato il terzo posto nella categoria più prestigiosa dell'International Wine & Spirits di Londra, la london dry gin, per il suo "Jgin". Lui è Michele Campana, 35 anni, jesino, con la sua azienda a Pantiere. Non si è fermato al premio acquisito, in mente ha altri traguardi: fare una limited edition, aprire una degustazione in loco e varcare il settore degli amari.

Il gin. «La pandemia ha dato il via a tutto – racconta Campana – in quel periodo avevo ritrovato un alambicco appartenuto a mio nonno che era venuto fuori dopo un trasloco così ho iniziato a fare delle distillazioni in casa, raccogliendo erbe spontanee. Poi ho fatto assaggiare agli amici quello che producevo e piaceva così ho cercato una distilleria ufficiale che potesse produrre lavorazioni autorizzare il mio gin. Inizialmente ho trovato solo impianti industriali e non mi andavano bene perché volevo qualcosa di più piccolo e somigliante ad una produzione casalinga e ho trovato una distilleria a Pesaro con cui ho prodotto il primo lotto di bottiglie, a novembre del 2022, 460 bottiglie, subito piazzate perché sono andato in giro personalmente nei locali e nei bar perché il gin va raccontato. Ad aprile ho fatto il secondo lotto di produzione con cento mignon anche per le enoteche».

L'iscrizione al concorso a Londra è stata fatta grazie alla moglie, Laura Durastanti. La giuria ha assaggiato il gin proveniente da 90 paesi, senza sapere chi lo producesse e il gin jesino è arrivato terzo nella categoria di eccellenza per il gin che è anche la più ostica. «E' molto beverino – dice Campana – si può bere anche da solo senza acqua tonica». Nel futuro c'è in programma una limited edition «con botaniche sempre dalla zona della Vallesina – dice l'imprenditore – attingendo ad erbe spontanee e bacche per arrivare a produrre anche un amaro della zona. Questo per valorizzare anche il nostro territorio dal punto di vista turistico. Poi il grande sogno è aprire un posto dove mangiare e degustarlo, sempre nella mia zona, un localetto». Il gin che ha vinto il premio deve tutto ad una visita in vigna a San Paolo di Jesi dove Campana cercava qualcosa da aggiungere al ginepro. «Non potevo azzardare a chiedere l'uva – dice – quindi ho provato con le foglie, materiale che viene scartato, le ho distillate, il sapore era di uva e quindi ho unito le cose».