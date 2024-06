Si ribalta il mezzo di AnconAmbiente, paura per il conducente portato in ospedale

ANCONA – L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio lungo via Bocconi ed ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco la cui casera è nelle immediate vicinanze. Per causa da accertare, un mezzo di AnconAmbiente si è ribaltato lungo la carreggiata scendendo da via Marini. Alcuni disagi alla circolazione e grosso spavento per il conducente, che non ha riportato ferite gravi ed è stato comunque portato all’ospedale regionale di Torrette per le cure del caso e gli accertamenti.