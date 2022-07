Stradello impraticabile per maltempo, bagnanti “prigionieri” a Mezzavalle 

ANCONA - Il maltempo rende impraticabile lo stradello e per permettere ai bagnanti di lasciare Mezzavalle arrivano i Vigili del fuoco. Dopo la pioggia pomeridiana le persone, alcune con bambini al seguito, sono salite su gommone dei pompieri per essere accompagnate via mare al Molo. Impossibile, per loro, risalire il sentiero argilloso e reso scivoloso dalla pioggia.

I Sommozzatori e il Nucleo Nautico dei Vigili del fuoco sono intervenuti alla spiaggia di Mezzavalle. Le 32 persone, ragazzi donne e uomini, sono state prelevate dalla spiaggia con i gommoni, che hanno effettuato 3 prelievi visto il numero elevato, e portate al molo della spiaggia di Portonovo.