Forti dolori al petto, soccorso via mare: malore per un 33enne a Mezzavalle

Attimi di preoccupazione a Mezzavalle. Il giovane ha accusato un malore. Prima il soccorso via mare, poi il trasporto a Torrette

Malore a Mezzavalle per un 33enne. Intorno alle 15 l’uomo era in spiaggia quando ha accusato dei forti dolori al petto. Sul posto è intervenuto il personale della Società di Salvamento, in collaborazione con la Croce Verde di Castelfidardo.

Il 33enne mostrava una frequenza cardiaca altalenante. Vista la situazione, la sala operativa del 118 ha inviato sul posto l’automedica e l’ambulanza della Croce Gialla. L’uomo è stato portato via mare fino al molo, poi trasportato a Torrette in codice giallo.