Cammina in modo strano e in piena notte, i soccorritori lo avvicinano: «Vado a piedi a Mezzavalle»

ANCONA - Cammina in tarda serata lungo via Giordano Bruno, ma il passo è troppo incerto e i chi lo incontra sospetta che in quell'uomo ci sia qualcosa che non va. Qualcuno ha quindi chiamato il 118 e sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Gialla. Ai volontari l'uomo ha solo detto di voler raggiungere a piedi e in piena notte la spiaggia di Mezzavalle. Il tempo di dirlo ed è scappato in direzione di via De Gasperi, facendo perdere le proprie tracce.