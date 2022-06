Vuole godersi il mare di Mezzavalle, si fa male alla caviglia: soccorsa in gommone

MEZZAVALLE - Vuole godersi il mare di Mezzavalle, mette male il piede e rimedia una seria distorsione alla caviglia. Disavventura per una 69enne padovana, in vacanza nella baia.

Per soccorrere la donna è stato necessario l’intervento del gommone della Società di salvamento, che opera in collaborazione con la Croce Verde di Castelfidardo, e l'ambulanza della Croce Bianca di Numana. La donna è stata portata via mare al molo, poi a Torrette in ambulanza.