Infuria il maltempo in provincia, alberi a terra: sommozzatori dei Vigili del Fuoco da Ancona per aiutare la Toscana

ANCONA - Sono circa 140 gli interventi svolti questa notte dai vigili del fuoco marchigiani per fronteggiare le richieste di soccorso causate dal forte vento e dalla pioggia che sta interessando la nostra regione soprattutto nella fascia collinare. Gli interventi effettuati sono stati per alberi o rami caduti sulle sedi stradali, infissi o coppi pericolanti, insegne danneggiate. Al momento non si segnalano particolari criticità. Alle 8 di questa mattina gli interventi sono stati 37 nella provincia di Pesaro Urbino, 39 in quella di Ancona, 23 a Macerata, Fermo 21, Ascoli Piceno 17.

Sono stati inviati in Toscana due moduli di supporto con personale marchigiano per i numerosi interventi causati dalla fortissima ondata di maltempo. Dai comandi di Macerata e Ascoli Piceno operatori con piattaforma tridimensionale e da Ancona il personale del Nucleo Sommozzatori.