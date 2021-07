Allarme caldo, Ancona da bollino arancione: le previsioni per il weekend

L'Italia si appresta a vivere un fine settimana a dir poco "infernale" a causa delle temperature che, come previsto dai meteorologi, arriveranno anche a sfiorare i 40° in alcune città. L'ondata di caldo africano colpirà soprattutto le Regioni del Centro-Sud, vediamo nel dettaglio quali saranno le città più roventi nei prossimi giorni.

Allarme caldo: le città da bollino rosso e arancione

Oggi, sabato 31 luglio, sono 6 le città da bollino rosso, come si legge sul sito del ministero della Salute: si tratta di Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Trieste. La lista delle città da bollino rosso si allungherà nella giornata di domenica 1 agosto, arrivando a quota otto: a queste si aggiungeranno anche Bari e Catania.

Sabato ci sono inoltre 7 città da bollino arancione (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Rieti, Roma, Viterbo). Domenica invece in arancione ci sarà solo Ancona.

Citta' 30/07/2021 31/07/2021 01/08/2021 ANCONA BARI BOLOGNA BOLZANO BRESCIA CAGLIARI CAMPOBASSO CATANIA CIVITAVECCHIA FIRENZE FROSINONE GENOVA LATINA MESSINA MILANO NAPOLI PALERMO PERUGIA PESCARA REGGIO CALABRIA RIETI ROMA TORINO TRIESTE VENEZIA VERONA VITERBO

La differenza tra bollino rosso e arancione

Il livello 3 (che contraddistingue le città da bollino rosso) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute. Il livello 2 (città da bollino arancione) indica invece condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.