Il caldo non allenta la sua morsa, in arrivo un'altra ondata africana

Saranno ancora giorni bollenti. Le ondate di caldo, eccezionali per un mese di giugno già considerato "record" per le temperature decisamente sopra la media, sembrano infatti insolitamente destinate a durare portando temperature estreme un po' in tutta Italia, secondo le previsioni dei meteorologi.

Per le giornate di mercoledì e giovedì il caldo interesserà soprattutto il Centro-Sud e parte del Nord, in particolare Emilia Romagna, Marche e Basso Veneto, oppresso dalla calura. L'afa farà boccheggiare tutto il centro, mentre la colonnina di mercurio sfiorerà i 38-40° in Umbria e supererà spesso i 40° in particolare su Tavoliere, Materano, Cosentino e Catanese. Per domenica e lunedì secondo i meteorologi potrebbe verificarsi un lieve ridimensionamento del caldo, che potrebbe però tornare a intensificarsi nuovamente a partire dalla giornata di martedì