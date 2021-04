Inizio di settimana con piogge e temporali, migliora per il 1° maggio: le previsioni

La riapertura del 26 aprile, con la possibiltià di mangiare all'aperto in molti ristoranti, anche a cena, nelle regioni in zona gialla, andrà di pari passo con la pioggia, anche nella nostra Regione.

Meteo: "Pioggia fino a giovedì al Nord e al Centro"

Una saccatura atlantica lambirà l'Italia nei prossimi giorni, mantenendo il tempo spesso instabile in primis al Nord, ma in parte anche al Centro, conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: "Prime locali piogge attese già lunedì, ma sarà tra martedì e giovedì che avremo piogge e temporali più frequenti, localmente anche di una certa intensità. Come detto coinvolte soprattutto le regioni del Nord ma anche il Centro, in primis Toscana, Umbria e Marche; precipitazioni invece più occasionali tra Lazio e Abruzzo, se non molto sporadiche sui settori meridionali, così come sulla Sardegna. Questo non significa che pioverà 24 ore su 24 per tutti i giorni ma le precipitazioni si verificheranno ad intermittenza: anche le aree più interessate godranno infatti di parentesi asciutte con delle aperture”.

Le previsioni per il weekend del 1° maggio

Ad Ancona cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3298m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.