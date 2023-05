Sottopassi chiusi, fango in strada e viabilità nel caos: Ancona e provincia sferzate dal maltempo

Maltempo in tutta la provincia. Ad Ancona allagamenti alla Baraccola, con il sottopasso di via Caduti del lavoro chiuso al traffico. Automobilisti in difficoltà anche nella zona del "Giglio Azzurro.

Senigallia

Occhi puntati soprattutto su Senigallia: chiuso il sottopasso delle Piramidi e quello di via Perilli. Out anche via XX settembre, segnalati rami lungo la strada di Sant'Angelo dove i mezzi comunali stanno intervenendo. Il sindaco Olivetti ha già effettuato dei sopralluoghi questa mattina: "La situazione al momento è sotto controllo, così come si è mantenuta durante la notte, monitorata costantemente dagli operatori della centrale operativa di protezione civile comunale e dai vigili urbani che hanno presidiato il territorio. Non si è verifica nessuna emergenza. Attualmente i livelli registrati dagli idrometri posti sull’asta del Misa nel nostro Comune sono di m. 1,74 a Bettolelle e m. 0,88 a Ponte Garibaldi. Il livello alla foce del Fiume Cesano è di m. 0,93. Sono tutti al di sotto del limite di guardia, anche se in leggera salita rispetto ai rilevamenti precedenti Anche i fossi sono attualmente liberi. Diversi terreni sono imbibiti d’acqua a seguito delle precipitazioni notturne e di quelle dei giorni pregressi. Le previsioni meteorologiche indicano che la perturbazione continuerà almeno fino al primo pomeriggio, con pioggia costante. Il COC rimane ovviamente aperto almeno per tutta la giornata, così come la sala operativa ed attivo continuerà ad essere per tutto il giorno il monitoraggio sul territorio da parte dei Vigili Urbani, del personale comunale addetto e dei volontari. Le scuole oggi sono chiuse. Chiedo a tutti di adottare estrema cautela ed attenzione fino al termine dell’emergenza".

Altre città

Forte pioggia e scuole chiuse ad Arcevia. Strade definite impercorribili da alcuni automobilisti al Vallone di Offagna a causa del fango. Disagi anche a Jesi dove si segnalano strada allagate ma per fortuna ancora nessuna particolare criticità.

IN AGGIORNAMENTO