Dal caldo africano alla grandine, Italia divisa a metà: le previsioni per i prossimi giorni

Cosa ci aspetta sul fronte meteo? Il tempo è destinato a cambiare un'altra volta. I primi giorni della prossima settimana, fanno sapere i meteorologi, vedranno in realtà un'Italia letteralmente spezzata in due dal punto di vista meteorologico, proprio nel clou dell'estate. La causa va ricercata nella contrapposizione tra un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa, che provocherà forti temporali e grandinate, e il promontorio anticiclonico africano, un vero e proprio forno, pronto ad arroventare alcune regioni con temperature molto alte. Mentre nel corso del weekend sul bacino del Mediterraneo andrà rafforzandosi un vasto campo di alta pressione di origine africana, dal Nord Europa un vortice ciclonico, sospinto e alimentato da correnti fresche di origine atlantica, si sposterà rapidamente verso l'Italia. Ad Ancona le temperature nei prossimi giorni potrebbero sfiorare i 35 gradi, con il caldo che si dovrebbe protrarre per tutta la settimana, compreso il weekend.

Bollettini sulle ondate di calore

Qui sotto, il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.