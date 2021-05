Primo maggio bagnato o soleggiato? Le previsioni del tempo per il fine settimana

Dopo una prima parte di sabato 1 maggio tutto sommato discreta, caratterizzata da sole alternato a nuvolosità medio-alta in transito, il tempo inizierà a guastarsi ad iniziare dai settori appenninici con primi rovesci in sviluppo sull'entroterra ed in intensificazione entro sera sul comparto settentrionale

MARCHE - Primo weekend di maggio all’insegna della variabilità sulle Marche che verrà lambita da una perturbazione, foriera di rovesci e temporali e che colpirà soprattutto il Nord Italia. Dopo una prima parte di sabato 1 maggio tutto sommato discreta, caratterizzata da sole alternato a nuvolosità medio-alta in transito, il tempo inizierà a guastarsi ad iniziare dai settori appenninici con primi rovesci in sviluppo sull'entroterra ed in intensificazione entro sera sul comparto settentrionale dove potrebbero assumere carattere di temporale. Fenomeni, afferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni, che tenderanno localmente a sconfinare anche su urbinate, pesarese e parte dell’anconetano. Meglio domenica ma con ancora il rischio di qualche sparuto fenomeno diurno in Appennino.

Il meteo ad Ancona

Ci attende un sabato irregolarmente nuvoloso stante il transito di annuvolamenti medio-alti che nel corso del tardo pomeriggio/prime ore serali potrebbero dar luogo a qualche fugace piovasco. Maggiori spazi soleggiati sono invece attesi domenica e per buona parte della prossima settimana che, almeno sino a giovedì, trascorrerà in compagnia di cieli poco o parzialmente nuvolosi. Attenzione, tuttavia, al vento che tra la fine di sabato e domenica si farà sentire con raffiche anche prossime ai 50/65 km/h. Anche le temperature rimarranno piacevoli con massime, stante anche i venti di Garbino, sin verso i 22/25°C, specie nella giornata di domenica.