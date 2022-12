Ci risiamo, tornano i temporali: allerta arancione per criticità idrogeologica in tutta la provincia

La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di criticità idraulica, idrogeologica e temporali, valido per tutta la giornata di sabato 10 dicembre 2022. L'ingresso di aria più fredda di provenienza atlantica porterà precipitazioni insistenti in particolare nel settore centro settentrionale della regione, con rovesci localmente intensi. Si tratta di allerta gialla, ad eccezione delle criticità idraulica e idrogeologica per le quali l'allerta è arancione. Il territorio in cui ricade il Comune di Ancona, secondo le previsioni, sarà interessato da piogge moderate per tutta la giornata.