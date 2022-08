«Il metano costa troppo», poi insulta e prende per il collo il dipendente della stazione di servizio

JESI - «Il metano costa troppo» poi insulta e minaccia il dipendente della stazione di servizio. E' quanto successo questa mattina presso il MetàBarMetàNo, in via Cartiere Vecchie.

Protagonista una donna che, dopo aver chiesto il rifornimento, ha aggredito verbalmente e fisicamente il dipendente. La donna si è lamentata del prezzo ritenuto eccessivo e poi non è più riuscita a contenere la rabbia: «Non hai voglia di fare un caz**» ha urlato al ragazzo, rimasto impassibile di fronte all'ira della donna. Lei, non paga, lo ha poi rincorso mentre il giovane si stava dirigendo verso un'altra vettura. A quel punto lo ha strattonato e preso per il collo. I gestori sono intervenuti in suo aiuto ed hanno allertato i carabinieri, intervenuti poco dopo. Per la donna è scattata la denuncia.

«Non sappiamo spiegarci i motivi di tanta aggressività della cliente - ha commentato Stefania Belardinelli, gestrice della stazione di servizio - il prezzo non dipende da noi. Molti clienti si lamentano del prezzo arrivando anche ad insultarci, ma non siamo noi a deciderlo. Se fossimo noi ad aumentare i costi rischieremmo di restare senza clienti».