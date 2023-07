Il metadone veniva scambiato nel bagno del bar: locale chiuso 

SENIGALLIA - Metadone scambiato nel bagno del bar, locale chiuso per 10 giorni su disposizione del questore. Il provvedimento è scattato dopo i controlli dei carabinieri di Senigallia su istruttoria della polizia amministrativa.

Il locale nella zona dello stadio, secondo quanto emerso, era infatti un abituale ritrovo di persone già conosciute alle forze dell’ordine. Il modus operandi portato alla luce dagli investigatori era ormai consolidato: i venditori di sostanza e gli acquirenti si fermavano nel bar per consumare alcolici, poi si recavano in bagno per lo scambio. In due occasioni sono state trovate, a seguito di perquisizione personale, alcune dosi di metadone pronte per lo spaccio. Il questore Capocasa: «Resta sempre alta l'attenzione delle forze dell'ordine su tutte quelle manifestazioni che possono creare situazioni pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica».