La moglie ha un altro, lui manda la foto di un coltello nella chat di famiglia: «Gli apro il petto»

CASTELFIDARDO - Non avevo preso bene che la moglie, a soli quattro giorni dalla loro separazione, si vedeva già con un altro e per giunta conosciuto nella sua azienda. In un memento di sconforto e dopo aver discusso anche con la madre per questa situazione aveva mandato un vocale nella chat di famiglia, su whatsapp, dove erano registrate le sue sorelle, il genitore e anche la moglie ormai ex. «Appoggio un coltello sopra la mia scrivania - aveva detto nell'audio - e se entra in questo posto che è mio senza un vero motivo gli apro il petto». A corredo dell’audio aveva mandato la foto di un grosso coltello da cucina. La moglie, non era ancora arrivata la separazione ufficiale ma i due non vivevano più insieme, aveva girato quelle parole e quell’immagine al suo nuovo compagno che preoccupato si era rivolto ai carabinieri di Numana per sporgere denuncia. Con l’accusa di minacce aggravate è finito a processo al tribunale di Ancona, davanti al giudice Corrado Ascoli, un 37enne di Castelfidardo.

La moglie lavorava nella sua azienda e avrebbe conosciuto la nuova fiamma proprio sul posto di lavoro perché il rivale effettuava controlli per il laboratorio che avevano (era una fitta impegna in produzioni di articoli sportivi). L’azienda aveva subito anche un furto. Il messaggio contenente la minaccia indiretta, perché non fatta direttamente al nuovo compagno ma su una chat dove non era nemmeno presente, risale all’11giugno del 2020. Ieri in aula sono stati sentiti i militari che hanno poi avviato una indagine che ha portato a processo il 37enne. Hanno riferito del messaggio e della foto acquisita del coltello che poi lo stesso imputato avrebbe indicato ai carabinieri. Poco dopo aver inviato l'audio in fatti si era pentito e si era recato in caserma anche lui per spiegare l'accaduto. I militari avevano poi trovato il coltello sulla scrivania. Sentiti come testimoni anche la madre e uno zio dell’imputato. Prossima udienza il 30 settembre per la discussione.