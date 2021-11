Tormenta la ex sui social: ammonito dal questore un 30enne

Non vuole farsi una ragione della fine della loro storia, così inizia a tempestarla di messaggi sui social e via WhattsApp. Il questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso un provvedimento di Ammonimento intimando l’uomo, 30 anni, di interrompere ogni tipo di contatto con la ex 23enne. Dopo un anno di continui litigi, infatti, lei lo aveva lasciato ma l’uomo, per tutta risposta, aveva iniziato ad inondarla di messaggi, alcuni in cui chiedeva una riappacificazione e altri pieni di rabbia e rancore. L’ansia era talmente tanta che la donna, quando usciva, aveva paura di essere seguita e di incontrare il suo stalker.

Così, stanca di tutto questo si è rivolta alla polizia. La Divisione Polizia Anticrimine della Questura ha svolto gli accertamenti volti a riscontrare le dichiarazioni della parte offesa. Al termine dell’attività istruttoria, il questore ha emesso il provvedimento intimando allo stalker di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva. Nel medesimo provvedimento è stato anche ricordato all'uomo che l’eventuale violazione del provvedimento, comporta la denuncia nei suoi riguardi, indipendentemente dall’atto di querela della parte lesa, divenendo la procedibilità d’ufficio, nei confronti di soggetti già ammoniti.