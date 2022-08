Trovato con la droga, revocata la messa alla prova: il giovane torna in carcere

ANCONA - Era stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai Servizi Sociali, dovendo scontare circa sei mesi di pena per vari reati contro il patrimonio. Oggi il personale della divisione anticrimine dell Questura di Ancona lo ha riportato al carcere di Montacuto dopo la revoca della misura.

Nei giorni scorsi, infatti, durante un servizio di controllo del territorio in corso Carlo Alberto, il 22enne era stato trovato in possesso di

droga, violando una delle prescrizioni alle quali doveva attenersi per poter beneficiare dell’affidamento in prova.