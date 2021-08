Beccato a guidare ubriaco: denunciato un 27enne

Giovane guida ubriaco sul lungomare Alighieri. E' successo ieri notte alle 2,30 a Senigallia.

Un 27enne, residente a Prato, era a bordo della sua Mercedes quando una pattuglia dei carabinieri l'ha fermato per un controllo. Aveva tutti i sintomi evidenti di un abuso etilico e così è stato sottoposto ad alcol test. Il tasso rilevato di 1,73 grammi per litro di alcol nel sangue ha fatto scattare il ritiro immediato della patente. Per lui è scattata anche la denuncia per guida in stato d'ebbrezza.