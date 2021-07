Merce senza etichettatura: sequestro di 500 borse e portafogli

Accessori come borse e portafogli senza alcuna etichetta sulle informazioni minime da fornire al consumatore. La Guardia di Finanza di Civitanova Marche ha sequestrato circa 500 articoli in un negozio della città nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale.

Ad attirare l’attenzione delle Fiamme Gialle alcuni articoli di pelletteria esposti in vendita sprovvisti di qualsivoglia etichettatura che potesse indicarne, in lingua italiana, i materiali impiegati, l’eventuale presenza di sostanze nocive per l’uomo o per l’ambiente e le eventuali limitazioni nella destinazione d’uso, informazioni minime, obbligatoriamente previste dal decreto legislativo 206 del 2005 (Codice del consumo), per consentire al potenziale acquirente di avere informazioni chiare e precise su ciò che compra, utili per poter valutare e scegliere in maniera consapevole. Inoltre, anche in considerazione della scarsa qualità delle materie prime utilizzate e comunque non espressamente tracciabili, non potendo escludere che i prodotti rinvenuti possano essere pericolosi e dannosi per la salute dei consumatori, le Fiamme gialle hanno proceduto al sequestro amministrativo degli articoli irregolari. Il responsabile dell’esercizio commerciale è stato segnalato alla locale Camera di Commercio per l’adozione dei provvedimenti di competenza: rischia una sanzione fino a oltre 25mila euro.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni, anche per verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia da coronavirus, da ultimo rafforzati a seguito di quanto concordato con il prefetto di Macerata, Flavio Ferdani, in sede di Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica.