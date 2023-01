Vendeva merce scaduta, multa di 3mila euro per il titolare

ANCONA - La divisione Polizia Amministrativa della Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Locale, ha controllato un esercizio di piazzale Loreto, dove sono stati trovati cibi scaduti in vendita. La merce è stata sequestrata ed è stata elevata una sanzione di 3mila euro al titolare, che è stato multato anche per occupazione di suolo pubblico.