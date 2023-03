Mercato di Piazza D'Armi, in arrivo oltre 8 milioni di euro. Ok al progetto di riqualificazione: "Questi sono i fatti"

ANCONA - «Ci sono 8 milioni e 250mila euro, il mutuo viene da Cassa Depositi e Prestiti. Il nuovo Mercato di Piazza D’Armi si fa. Questi sono i fatti. Il resto sono solo chiacchiere e falsità». Così Ida Simonella, candidata a sindaco della coalizione di Centrosinistra “Progetto Ancona”, ieri mattina tra gli operatori commerciali del Piano. Una rassicurazione agli imprenditori del mercato coperto, ma anche una risposta alle parole dello sfidante di Centrodestra che ha parlato di mancanza di finanziamenti per il progetto di restyling. «I soldi ci sono – ha assicurato Simonella –. La cifra è importante ed ha seguito un preciso iter. La copertura finanziaria c’è e con la consegna dei progetti esecutivi si può procedere con la gara d’appalto e l’individuazione della ditta. Nel frattempo parte la seconda fase delle demolizioni. Questo senza fare ricorso a mutui».

In un mercato affollato e vitale, Ida Simonella è stata accolta dagli operatori: «Noi crediamo in questo progetto e ci piace – ha detto Paola Brunelli della Mecelleria da Luciano e Paola, parlando con Simonella –. Desideriamo certo essere informati su come procede l’iter, in un percorso di condivisione che ha contraddistinto quest’importante operazione di riqualificazione. L’idea della piazzetta interna, ad esempio, è arrivata proprio dagli operatori».

«È giusto che l’attenzione sia massima da parte vostra che qui lavorate ogni giorno – ha ripreso Simonella –. Io ci sono. Per ascoltare, trovare soluzioni e per dare risposte fondate sui fatti. Ma il progetto di riqualificazione del Mercato Coperto di Piazza D’Armi riguarda tutto il quartiere e tutta la città perché non darà solo nuovo impulso alle attività commerciali, ma nuovo slancio a tutta la zona. Cambierà il modo di vivere e di percepire il Piano, quartiere storico di Ancona, amato e frequentato, lo testimoniano le tante persone che sono qui oggi e che vengono da tutta la città. I lavori sono iniziati e andremo avanti spediti con l'individuazione della ditta vincitrice dell'appalto».