Mercato ittico, controlli serrati: segnalato un quarantenne

Si stanno intensificando sul territorio anconetano, in questi giorni, i controlli per quel che concerne il mercato ittico. Dopo una serie di verifiche condotte dai Nas dei Carabinieri del Comando Provinciali di Ancona, i militari hanno provveduto alla segnalazione di un quarantenne non in possesso della documentazione necessaria.

L’uomo, infatti, aveva omesso di aggiornare la scheda di monitoraggio delle temperature dei frigoriferi destinati alla conservazione del pescato, come previsto dal manuale di autocontrollo. La segnalazione è arrivata all’Asur. Lo stesso ha ricevuto anche una sanzione amministrativa per essere stato trovato sprovvisto di Green pass.