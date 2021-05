Al Mercato Dorico arriva la nutrizionista a festeggiare il Dieta Mediterranea Day

È la nuova iniziativa del Mercato Dorico di Campagna Amica che dal 22 maggio, per tutti i sabati fino al 12 giugno apre le porte di via Martiri della Resistenza a Raffaella Bocchetti, già Nutrizionista a Km Zero della fortunata serie web ideata da Donne Impresa

La spesa alimentare tutta salute con i consigli della nutrizionista. È la nuova iniziativa del Mercato Dorico di Campagna Amica che dal 22 maggio, per tutti i sabati fino al 12 giugno apre le porte di via Martiri della Resistenza a Raffaella Bocchetti, già Nutrizionista a Km Zero della fortunata serie web ideata da Donne Impresa e lanciata nei mesi scorsi sui social di Coldiretti Marche e Terranostra.

E se ieri i consigli erano legati al lavoro degli agriturismi, a contatto con i cuochi contadini, oggi Raffaella si mette i panni della tutor della spesa per essere incontrata dal vivo. La Nutrizionista, tra le 9 e le 11, sarà infatti al Mercato Dorico disponibile ad affiancare i visitatori nella loro spesa, rispondendo a tutte le loro domande, semplici curiosità, dispensando consigli per particolari esigenze a tavola. Insomma, un vero e proprio punto di riferimento per una corretta alimentazione. Non solo. Per ogni appuntamento sarà previsto un menù settimanale e una lista della spesa che, seguendo la stagionalità e i prodotti presenti all’interno del Mercato Dorico, forniranno uno spunto agli avventori. Sabato 22, dunque, esordio col botto visto che la data è stata scelta a livello nazionale dalla Fondazione Campagna Amica per celebrare la Dieta Mediterranea, patrimonio dell’Unesco e insieme di conoscenze, tradizioni, biodiversità e benessere per la popolazione. E proprio ispirandosi alla Dieta Mediterranea e ai benefici che si riscontrano nel seguirla che la Nutrizionista ha elaborato il menù di questa settimana con ingredienti a tutta stagionalità con tanta frutta e verdura, legumi, carne e pesce. L'iniziativa è organizzata da Coldiretti Ancona con il contributo della Camera di Commercio delle Marche.