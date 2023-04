Aveva il divieto di venire in città ma passeggiava tra le bancarelle, denunciato un 35enne

ANCONA – Girava al mercato del Piano, in compagnia di una donna, quando aveva il divieto di mettere piede ad Ancona, firmato dal questore a luglio dello scorso anno. Nei guai un 35enne, di Roma, che è stato fermato e controllato ieri mattina dalla polizia. La coppia è stata notata dagli agenti perché appena si sono avvicinati a loro hanno cercato di allontanarsi, tra le bancarelle di piazza d'Armi. I poliziotti li hanno raggiunti ma l'uomo non aveva il documento di identità con sé e si è rifiutato di dire chi fosse. Così è stato portato in questura dove il documento gli è stato trovato e anche il divieto che aveva pendente. E' stato denunciato per falsa attestazione a pubblico ufficiale e per inottemperanza al foglio di via obbligatorio emesso dal questore.