Mercati illuminati giorno e notte: «Così le videocamere rendono meglio»

ANCONA - Mercati pubblici illuminati all’interno, giorno e notte. Sandra Gambini, consigliere comunale Pd, porta il caso in aula. «Mi riferisco al mercato di Collemarino, ma la situazione è sovrapponibile anche alle altre strutture. Era una richiesta della vigilanza, ma ora con le nuove necessità bisogna rivedere tutto ciò, perché è un dispendio pubblico che si deve ridurre» ha detto la consigliera.

«Le luci restano accese oltre l’orario di chiusura per questioni di sicurezza ha spiegato l’assessore Stefano Foresi- con le luci, le videocamere di sorveglianza possono rendere immagini più nitide. Per quanto riguarda lo spreco, tutti i mercati sono dotati di lampade a basso consumo energetico. L’abbassamento del livello di sicurezza non sarebbe giustificato con lo spegnimento delle luci».