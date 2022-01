Classi in presenza dimezzate nella scuola: ipotesi nuovo orario didattico

FALCONARA - La quarantena dimezza le attività in presenza alle Mercantini di Falconara. Su 10 classi del plesso, 5 lavoreranno in didattica a distanza e non si esclude una rivisitazione dell’orario delle attività scolastiche.

Positivi alcuni insegnanti e qualche membro del personale ausiliario. Una delle possibilità sulle quali si discuterà è quella della frequenza solo mattutina, ma la decisione su questo punto spetta al Consiglio d’Istituto, che si riunirà la prossima settimana.