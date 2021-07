Mendicante molesto e ubriaco: scatta la denuncia

La polizia è intervenuta ieri pomeriggio. Per lui è stato emesso un nuovo ordine di espulsione

Ubriaco, chiede l'elemosina infastidendo i passanti. Denunciato per ubirachezza molesta. E' quanto accaduto ieri pomeriggio alle 15 lungo il viale della Vittoria.Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che hanno subito notato lo stato alterato dell'uomo di origine straniera e così lo hanno accompagnato in questura per gli accertamenti di rito.

I poliziotti hanno accertato l'inammissibilità della sua richiesta di protezione internazionale e così per lui è stato emesso un nuovo ordine di espulsione ed è scattata la denuncia per ubriachezza molesta.