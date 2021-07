Medico sospeso e pazienti senza dottore: l'Asur spiega le modalità per cambiare

Dopo la sospensione di sei mesi del dottor Sergio Costantini accusato di somministrare ai pazienti soluzioni fisiologiche anziché vaccini anti Covid sono diversi i pazienti rimasti rimasti senza un medico di base a cui rivolgersi. A tal proposito la Direzione dell'Area Vasta 2 è intervenuta con una nota in cui comunica che «l’operazione di scelta e revoca del proprio medico di base, scelta che è del tutto a carattere personale nell’ottica di un rapporto fiduciario tra paziente e medico, si può effettuare recandosi di persona presso gli sportelli dell’Anagrafe Assistiti del Distretto del Comune di propria residenza per il disbrigo della pratica. In via eccezionale, in considerazione dell’emergenza Covid, l’utente può effettuare la stessa richiesta anche via email inviando una comunicazione all'indirizzo dedicato».

Poi specifica: «Nella richiesta vanno inseriti il nome, il cognome, la data di nascita del richiedente ed eventualmente l’indicazione del nome del medico di medicina generale che l’utente intende scegliere. Alla domanda vanno allegate le fotocopie della tessera sanitaria e di un documento di identità in corso di validità. L’elenco di tutti i medici di medicina generale si può consultare sul sito ufficiale dell’Azienda Sanitaria Unica delle Marche alla pagina web. Si informa infine l’utenza che da oggi 21 luglio e fino al 6 agosto prossimo lo sportello Anagrafe Assistiti di via Rosselli 9 / 11 rimarrà aperto eccezionalmente tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12».