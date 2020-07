Malore mentre fa il bagno, medico fuori servizio lo rianima e gli salva la vita

Non si potrà mai dire come sarebbe andata a finire se non ci fosse stato quel medico nella stessa spiaggia dove lui aveva deciso di fare il bagno, ma di sicuro l’intervento di quella donna, una dottoressa fuori servizio, ha evitato che il cuore dell’uomo potesse smettere di battere dopo un malore che lo ha colpito mentre faceva il bagno. Fiato sospeso per tutta la spiaggia del Passetto oggi, poco dopo le 13, quando un anconetano di 85 anni ha ha perso i sensi mentre si stava godendo un bagno nel tratto di mare sotto la scalinata del monumento ai caduti. Una zona che non è tutelata dal salvataggio in mare. E infatti il bagnino, che si trovava ad almeno 300 metri di distanza è arrivato dopo il primo intervento. E’ stata una dottoressa fuori servizio ad arrivare immediatamente non appena si è resa conto che l’uomo stava affogando. Lo ha trascinato sulla riva della spiaggia urbana dorica e gli ha praticato un massaggio cardiaco. Uno, due tre, a ripetizione, fino a quando l’uomo non si è ripreso. Poi è arrivato anche il bagnino della cooperativa Atlante. Con il suo aiuto e il supporto di un volontario della Blu pubblica assistenza, in servizio alla medicheria del Passetto, la dottoressa è riuscita a stabilizzare le condizioni dell’anconetano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo, dopo aver chiamato il 118, sono arrivati i medici del 118 e gli operatori della Croce Rossa di Ancona. E’ stata proprio l’ambulanza della Cri a trasportare l’85enne al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. E' arrivato in gravi condizioni (codice rosso), ma per fortuna la sue condizioni sarebbero stabili e questo anche grazie all'intervento di un medico, che gli ha salvato la vita.