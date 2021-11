Stufo dei pazienti no vax, il medico di famiglia: «Pronto ad abbandonarli»

RECANATI - «Caro paziente, il Covid ha devastato la vita umana e professionale. Fino a oggi, il vaccino è l’unica arma per non ammalarsi. Se ha qualche dubbio o timore, sono a disposizione. Se invece crede che il vaccino sia una pericolosa arma in mano alle multinazionali del farmaco con la connivenza di noi medici di famiglia, è pregato di cambiare ambulatorio perché non tollero queste accuse stupide e offensive». Recita questo il cartello affisso dal medico di famiglia Amedeo Giorgetti, 65 anni di Recanati, che stufo delle continue lamentele dei suoi pazienti no vax.

Dopo mesi di tentativi per convincere i propri pazienti a rischio a vaccinarsi, Giorgetti ha scelto proprio il suo studio per comunicare la decisione di abbandonare chi sceglierà di non effettuare il vaccino. Il medico sarebbe stufo «dell'arroganza e di essere preso a pesci in faccia con gente che quando prende il Covid non solo pretende cure immediate ma usa anche l'arroganza» e di non avere più intenzione di tollerare certi pazienti: «Se continuate così il vostro medico è pronto a lasciarvi».