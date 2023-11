In strada con mazza da baseball e cani sciolti, il vicino chiama la polizia: volano urla e minacce

ANCONA - Cammina in strada con mazza da baseball e due cani senza guinzaglio, creando disagi alla viabiltà, e non è neppure la prima volta. Il vicino chiama la polizia. Lui, venuto a sapere della segnalazione, si piazza sotto casa dell'uomo per inveire e minacciare. Sul posto è arrivata la polizia, che ha riportato gli animi alla calma e invitato il vicino a formalizzare l'accaduto. L'uomo ha preferito comunque non procedere a querela.

Intervento anche per sedare la lite tra due coinquline, che davanti alla proprietaria del piano di sotto si erano accusate a vicenda di aver gettato una bottiglia di vino dal balcone. La lite ha portato una delle ragazze a chiudersi in camera da letto per sfuggire alla particolare aggressività dell'altra.