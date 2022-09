Maxi frode da 2 miliardi nella grande distribuzione: anche l’anconetano sotto la lente degli investigatori

ANCONA- Per una presunta maxi-frode fiscale di 1,8 miliardi di euro, con una evasione Iva pari a 260 milioni, e per la quale tra gli indagati figurano le società della grande distribuzione Gs e Auchan, ora Margherita, nove persone sono finite ai domiciliari come riferisce l’Ansa.

Per altre quattro è stata disposta l'interdizione dalla professione per un anno. A deciderlo è stato il gip di Milano Roberto Crepaldi, nell'ambito dell'indagine dei pm Nicola Rossato e Stefano Civardi condotta dalla guardia di finanza. Disposti anche sequestri di ingenti somme, tra cui 33,8 milioni nei confronti di Gs, controllata da Carrefour, e 26,2 milioni nei confronti di Auchan. Diverse le provincie su cui si è stretto l’occhio degli investigatori, tra cui Ancona (oltre a Milano, Roma, Torino, Napoli, Brescia, Lodi, Vicenza, Rimini, Padova, Salerno e Potenza)