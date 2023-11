Nuovo blitz (fallito) del ladro al Maxi Bar. Il titolare: "So chi sei, ora ti prendo da parte e ti faccio capire io"

ANCONA - E' stato l'allarme a sventare, stavolta, quello che sarebbe stato il secondo furto al Maxi Bar. Dopo l'episodio dei giorni scorsi, il titolare Massimo Sturani racconta il nuovo blitz avvenuto intorno alle due di notte di ieri. "E' lo stesso della volta scorsa, l'ho riconosciuto dalla postura anche se non l'ho visto in faccia" commenta Sturani affidandosi ai social. Volto scuro, felpa bianca e sguardo dritto verso il monitor, ma anche verso il ladro che lui stesso sostiene di conoscere. "Ora andrò a fare denuncia. Non ha rubato nulla perché hanno iniziato a suonare le sirene. Sapere che comunque una persona entra nella tua attività è come se entrasse in casa tua e non fa mai piacere. Ho capito però chi è, è una persona che ho aiutato in mille modi e voglio dirgli che non è neppure in grado di rubare".

Il modus operandi è stato simile a quello della volta scorsa, con tanto di sbarre segate nella finestra sul retro del locale. Sturani si rivolge poi direttamente al presunto ladro: "So chi sei, un giorno ti prenderò da parte, perché ti vedo quasi tutti i giorni, e ti farò capire a modo mio che queste cose non le devi fare. Le forze dell'ordine non possono fare più di tanto e penso sia giusto che io ti faccia capire che certe cose non le devi fare. Ci vediamo presto, ciao bello!".